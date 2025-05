In Thüringen gibt es rund 240 Museen. Viele Einrichtungen beteiligten sich am Internationalen Tag der Museen und öffneten ihre Türen teils kostenlos.

Thüringens Landtagspräsident Thadäus König lobt die facettenreiche Museumslandschaft in Thüringen. (Archivbild)

Erfurt - Mit Festen, Sonderausstellungen und exklusiven Führungen haben sich zahlreiche Thüringer Einrichtungen am Internationalen Museumstag beteiligt. Landtagspräsident Thadäus König würdigte die facettenreiche Museumslandschaft im Freistaat. „Imposante Schlösser und Burgen stehen neben Museen zur Geschichte Thüringens und seiner Regionen, Denkmäler technischer und wirtschaftlicher Entwicklungen neben Gedenkstätten für die Opfer zweier Diktaturen“, erklärte er.

Die Museen trügen zur kulturellen Identität des Landes bei. „Denn sie laden dazu ein, sich mit Vergangenheit und Tradition auseinanderzusetzen und das vermittelte Wissen auf das Heute zu beziehen“, so König.

Rund 240 Museen in Thüringen

Der Internationale Museumstag findet jährlich statt und wird in Deutschland vom Deutschen Museumsbund koordiniert. Nach Angaben des Thüringer Kulturministeriums gibt es im Freistaat derzeit rund 240 Museen, der Großteil davon ist in kommunaler oder privater Trägerschaft. Mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher strömen Jahr für Jahr in die Einrichtungen.

Die Auftaktveranstaltung des Thüringer Museumsverbands lief im Eichsfeldmuseum in Heilbad Heiligenstadt. Teils verlangten die Einrichtungen im Freistaat zum Museumstag kein Eintrittsgeld.