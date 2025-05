Schönwalde-Glien - Bier brauen, Trecker fahren und Greifvögel beobachten - all das können Besucher bei der 32. Brandenburgischen Landwirtschaftsausstellung in Paaren im Glien im Havelland erleben. Vom 9. bis 11. Mai präsentieren sich viele Aussteller bei der Messe, die Leistungsschau und Familienfest zugleich sein will. Zur Eröffnung werden Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Agrarministerin Hanka Mittelstädt (beide SPD) erwartet.

Im Mittelpunkt stehe das hautnahe Erleben regionaler und moderner Landwirtschaft und ihrer Produkte, teilte das Agrarministerium in Potsdam mit. Es gibt eine Landestierschau und zahlreiche Vorführungen etwa von Schäfern mit ihren Hütehunden und einem Pferdegespann mit Pflug. Auf dem Harvester-Simulator können Interessierte unter fachkundiger Anleitung virtuell Holz ernten.

10 Euro Eintritt

„Jahrhundertealtes landwirtschaftliches Wissen, verbunden mit den Möglichkeiten der neuesten computer- und KI-gestützten Technologien sind der Garant für den Erfolg unserer brandenburgischen Landwirte“, sagte Ministerin Mittelstädt. Eine Tageskarte zur Landwirtschaftsausstellung für Erwachsene kostet 10 Euro.

In Brandenburg gab es laut Agrarstrukturerhebung 2023 rund 5.400 landwirtschaftliche Betriebe, die 1,3 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche bewirtschafteten.