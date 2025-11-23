Der VfL Wolfsburg durchlebt in der Bundesliga eine schwere Phase. Jetzt fällt auch noch ein junger Spieler lange aus.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga lange Zeit auf Bence Dardai verzichten. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und fällt mehrere Monate aus. Dardai, Sohn des früheren Hertha-Coaches Pal Dardai, soll in den kommenden Tagen operiert werden. „Das ist gerade für einen jungen Spieler wie Bence keine einfache Situation“, sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Sport Peter Christiansen in einer Mitteilung der Niedersachsen.