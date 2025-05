Der Hausbau in Thüringen dauert immer länger. Die Statistik zeigt aber auch: Fertighäuser werden deutlich schneller fertig als Massivbauten.

Längere Bauzeiten für neue Wohnungen in Thüringen

Beim Bau von Wohnhäusern in Thüringen vergehen inzwischen im Schnitt 26 Monate von der Genehmigung bis zum Einzug. (Archivbild)

Erfurt - Bauherren in Thüringen brauchen Geduld. Von der Baugenehmigung bis zum Einzug in die neue Wohnung vergehen im Freistaat inzwischen im Schnitt 26 Monate, wie das Statistische Landesamt in Erfurt mitteilte. Damit habe sich im vergangenen Jahr die Zeit bis zur Fertigstellung neuer Wohnhäuser um vier Monate verlängert. Bei Fertigteilhäusern habe sich hingegen die durchschnittliche Zeitspanne bis zum Einzug um drei Monate verkürzt.

Der Statistik zufolge wurden im vergangenen Jahr in Thüringen knapp 1.200 neue Gebäude mit fast 2.600 Wohnungen fertiggestellt. 998 davon waren Einfamilienhäuser. Diese waren im Schnitt nach zwei Jahren bezugsfertig und somit drei Monate später als im Jahr zuvor. 2,1 Prozent der Einfamilienhäuser seien innerhalb eines halben Jahres fertiggestellt gewesen und 11 Prozent konnten nach rund einem Jahr bezogen werden.

Einfamilienhäuser in Fertigteilbauweise waren im Durchschnitt nach 20 Monaten zum Einzug bereit, in konventioneller Bauweise dauerte es 26 Monate, wie es weiter hieß.

Die Bauherren der 84 Zweifamilienhäuser mussten im Durchschnitt 34 Monate bis zum Bezug der 166 Wohnungen warten und somit 13 Monate länger als im Jahr 2023. Bei den 1.377 Wohnungen in 110 Mehrfamilienhäusern, die einen höheren Bauaufwand haben, dauerte es im Durchschnitt 35 Monate bis zum Bezug (2023: 30 Monate).