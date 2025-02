Dichter Verkehr, Baustellen, genervte Autofahrer - auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen herrschte 2024 oft Stillstand. Besonders viel Geduld war laut ADAC an und vor Feiertagen gefragt.

Hannover/Bremen - Autofahrerinnen und Autofahrer haben in Niedersachsen und Bremen im vergangenen Jahr länger im Stau gestanden als noch 2023. Das geht aus einer Auswertung des Automobilclubs ADAC hervor. Demnach warteten 2024 in Niedersachsen Autofahrer 36.238 Stunden in Staus - rund zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. In und um Bremen betrug die Wartezeit 6.747 Stunden, was einem Plus von fast 53 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht.

In Niedersachsen stieg zudem die Zahl der Staus auf 38.312. Dort kam der Verkehr landesweit auf einer Gesamtlänge von 80.800 Kilometern zum Erliegen, immerhin 3.676 Kilometer weniger als 2023. Auf den Autobahnen in Bremen gab es dagegen bei der Staulänge ein Plus: 2024 gab es Stillstand auf 8.956 Kilometern, 2023 waren noch 7.471 Staukilometer gemessen worden.

Als Hauptursachen für die vielen Staus wurden Baustellen und ein hohes Verkehrsaufkommen vor allem im August, aber auch im Mai, Juni, September und Oktober genannt.

Viel Verkehr vor allem rund um Feiertage

Die staureichsten Tage in Niedersachsen im Jahr 2024 waren laut ADAC der Anfang und das Ende der Pfingstferien. Auch am Beginn der Osterferien stockte der Verkehr. Den Angaben zufolge wurden auf der A1 die meisten Staus verzeichnet, gefolgt von der A7 - besonders zwischen Hamburg und Hannover - sowie der A2. Der längste Einzelstau des Jahres ereignete sich am Freitag vor Pfingsten, dem 17. Mai 2024, auf der A7 zwischen Großburgwedel und Soltau-Ost. Er erstreckte sich über 30 Kilometer und dauerte mehr als 16 Stunden.

In Bremen bildete 2024 die A1 im Abschnitt von Bremen nach Osnabrück zwischen den Anschlussstellen Hemelingen und Arsten einen Stauschwerpunkt. Allein dort standen laut ADAC Autofahrer 4.311 Kilometer im Stau. Die meisten Staustunden innerhalb einer Kalenderwoche registrierte der Automobilclub in Bremen zwischen dem 27. Mai und dem 2. Juni. In diesen Zeitraum fällt auch der Mittwoch vor Fronleichnam, der 29. Mai. Mit einer Gesamtdauer von 48 Stunden und einer Gesamtstaulänge von 50 Kilometern war es laut ADAC der staureichste Tag 2024 in Bremen.

Der ADAC forderte eine bessere Koordination von Baustellen, um die Situation zu verbessern. Wenn Baustellen auf Autobahnen und Bundesstraßen in einer Region zeitlich und räumlich besser abgestimmt würden, könnten Überlastungen vermieden werden, hieß es.