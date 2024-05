Frankfurt (Oder) - Nach dem Umbau und der Sanierung ist am Mittwoch das historische Rathaus in Frankfurt (Oder) eröffnet worden. Insgesamt neun Jahre habe es von der Auslobung des Architekturwettbewerbes bis zur Eröffnung gedauert, hieß es in einer Mitteilung des Verkehrsministeriums am Mittwoch. Rund 36 Millionen Euro kosteten die Maßnahmen.

„Die Sanierung dieses Rathauses ist das größte und umfangreichste Einzelvorhaben der Städtebauförderung in Brandenburg“, sagte Infrastrukturstaatssekretär Uwe Schüler am Mittwoch. Von dem Geld wurden unter anderem alle Bereiche denkmalgerecht saniert, die historische Dachkonstruktion wieder aufgebaut und der Brandschutz des gesamten Gebäudes ertüchtigt.

Das Rathaus ist eines der ältesten Gebäude der Stadt. Es besteht aus zwei Gebäudeteilen, dem historischen Rathaus aus dem 13. und 14. Jahrhundert und einem Erweiterungsbau um einen Innenhof, der 1913 fertiggestellt wurde.