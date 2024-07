Etwa 350 Kilometer am Tag will Lars Uhlemann beim Transcontinental Race schaffen. In den vergangenen Wochen hat er sich vorbereitet, hier am Stausee in Kelbra.

Lars Uhlemann radelt langsam an den Cospudener See in Leipzig heran, am Imbiss tönt Reggae-Musik aus Lautsprechern, die Hitze brennt. Der 40-Jährige blickt kurz auf den See, Zeit für einen kurzen Sprung ins Wasser bleibt nicht. Er muss gleich wieder aufbrechen – einmal um den Cossi, danach um den Zwenkauer See. „Das ist aber nur die kleine Runde“, sagt er und muss selbst lachen. „Die großen Touren hatte ich in den letzten Wochen. Ich kann mich jetzt nicht mehr so verausgaben.“ Es ist Mitte Juli, Uhlemann steht kurz vor der Abreise in Richtung Roubaix in Nordfrankreich – von dort startet am Sonntag sein wohl größtes Abenteuer. Der Leipziger Extrem-Radfahrer nimmt am Transcontinental Race teil, es ist das längste Ultradistanz-Radrennen Europas: 4.000 Kilometer in höchstens 16 Tagen.