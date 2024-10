Neuheide - Ein Lkw ist in Neuheide (Kyffhäuserkreis) von der Straße abgekommen und hat einen Carport durchbrochen. Der Fahrer des Lasters wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Demnach kam der Lkw am Morgen auf der B4 in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und durchbrach die Schutzplanke. Der Laster beschädigte noch einen Gastank und durchbrach dann den Carport, in dem ein Auto untergestellt war. Dabei wurde das Auto stark beschädigt. Auf dem Grundstück kam der Laster zum Stehen.

Nach Angaben der Polizei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass durch den beschädigten Gastank Explosionsgefahr bestand. Daher wurde die Feuerwehr und Sachverständige zum Unfallort gerufen. Zudem seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Rund um die Unfallstelle komme es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.