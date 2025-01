Am Abend brennt die Zugmaschine eines Lasters in Neu-Hohenschönhausen aus. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Laster in Neu-Hohenschönhausen ausgebrannt

Die Zugmaschine eines Sattelzuges hat in Neu-Hohenschönhausen gebrannt. Verletzt wurde niemand. (Symbolbild)

Berlin - In der Nacht ist im Berliner Ortsteil Neu-Hohenschönhausen die Zugmaschine eines Sattelzuges komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Das Feuer war gegen 23.00 Uhr in der Straße Zu den Krugwiesen aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit 24 Einsatzkräften an und löschte teilweise mit Schaum. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes auf Brandstiftung. Zuvor hatte das Internetportal der BZ berichtet.