An der Schmücke - Ein Laster ist auf der A71 in der Stadt An der Schmücke (Kyffhäuserkreis) gegen die Leitplanke gefahren und hat infolgedessen 600 Liter Diesel verloren.

Der 30 Jahre alte Lkw-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug am Morgen aus Unachtsamkeit von der Straße ab und es prallte gegen die Leitplanke, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei riss der Dieseltank des Lastwagens auf. Der Lkw kam nach etwa 300 Metern auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt.

Während der Reinigung der Straße war die Autobahn in Richtung Schweinfurt fünf Stunden lang gesperrt, zwischenzeitlich war davon auch der Tunnel Schmücke in beiden Richtungen betroffen. Die untere Wasserbehörde prüfte mögliche Verunreinigungen.