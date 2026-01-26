Als ob Schnee und Glätte nicht schon anstrengend genug auf den Autobahnen sind, hat ein Lkw am Vormittag auch noch Diesel verloren. Den verteilte er auf der A7 in Richtung Niedersachsen.

Zu Schnee und Glätte auf der A7 kam Richtung Süden auch noch eine Dieselspur dazu. (Archivfoto)

Hamburg - Wegen einer rund 200 Meter langen Dieselspur ist die Autobahn 7 in Hamburg in Richtung Süden zwischen den Abfahrten Südwest und Marmstorf gesperrt worden. Bei einem Lastwagen sei vermutlich der Tank aufgerissen und der Kraftstoff habe sich auf mehrere Fahrbahnen verteilt, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale in Hamburg. Aufgrund der Nässe habe sich der Diesel noch zusätzlich weiter ausgebreitet.

Die A7 sei in Richtung Süden komplett gesperrt worden, damit die Einsatzkräfte gut arbeiten und die Dieselspur entfernen könnten. In Richtung Norden sei die Autobahn frei. Wie lange die Strecke gesperrt sein ist, war zunächst unklar. Der Verkehr werde über die A261 umgeleitet.