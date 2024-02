Braunschweig - Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Braunschweig ist ein Lasterfahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht auf den Samstag mit seinem Lkw durch eine Leitschutzplanke in der Abfahrt zum Flughafen gebrochen und in eine Böschung gerutscht, teilte die Feuerwehr mit. Dort kippte das Fahrzeug auf die Seite. Polizisten retteten den eingeklemmten Fahrer aus dem Wrack. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Aus dem mit Blumen beladenen Laster liefen mehrere hundert Liter Diesel aus. Die Feuerwehr dichtete den Kraftstofftank ab und verhinderte, dass der Treibstoff sich noch weiter ausbreiten konnte.