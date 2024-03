Kodersdorf - Zwei liegengebliebene Schwerlasttransporte haben auf der A4 bei Waldhufen (Landkreis Görlitz) über mehrere Stunden den Verkehr blockiert. Die beiden Lastwagen wollten am Mittwochmorgen Richtung Görlitz durch den Tunnel Königshainer Berge fahren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach war in dem Tunnel allerdings wegen einer Baustelle nur eine Fahrspur frei - was die Fahrer und Unternehmer offenbar nicht wussten, weil sie sich nicht angemeldet hatten.

Laut Polizei wurde mit viel Aufwand und etlichen Rücksprachen der Tunnel gesperrt, die Baustelle geräumt und die beiden Transporte bis zum Parkplatz Wiesaer Forst begleitet. Erst als die Baustelle wieder eingerichtet war, konnte der Tunnel erneut freigegeben werden. Die Polizei erstattete Anzeige gegen die beteiligten Fahrer und die Unternehmer.