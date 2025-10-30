Wildeck - Ein Fahrer ist mit seinem Lkw auf der Autobahn 4 gegen eine Leitplanke gefahren und dabei verletzt worden. Die A4 bei der Anschlussstelle Wildeck-Hönebach (Kreis Hersfeld-Rotenburg) war in der Nacht voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Teil des Lkw-Führerhauses rage auf die Gegenfahrbahn, zudem liefen aus dem Fahrzeug Betriebsstoffe aus. Sanitäter brachten den verletzten Fahrer in eine Klinik. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.