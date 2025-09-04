Gefahrgut-Alarm auf der A24: Nach dem Unfall bei Neuruppin steht der Verkehr wohl noch bis zum Abend in Richtung Berlin still. Warum die Bergung so lange dauert und was das für Autofahrer bedeutet.

Neuruppin - Ein mit Gefahrgut beladener Lastwagen ist am Vormittag an der Autobahn 24 bei Neuruppin umgekippt. Der 66 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Autobahn wurde in Richtung Berliner Ring voll gesperrt. Zunächst berichtete die „Märkische Allgemeine Zeitung“.

Der Unfall ereignete sich demnach auf dem Parkplatz „Am Rhinluch“ zwischen den Anschlussstellen Neuruppin und Neuruppin-Süd in Fahrtrichtung Berlin. Warum der Mann in einer Kurve die Kontrolle über den Lkw verlor, war zunächst unklar.

Der Tank des Fahrzeugs blieb den Angaben nach unbeschädigt, der Gefahrstoff trat nicht aus. Der Stoff müsse nun umgepumpt und der Lastwagen gesichert geborgen werden. Dafür wurde ein Sperrkreis von rund 100 Metern eingerichtet. Der Einsatz könne bis in die Abendstunden dauern. Eine Vollsperrung in beide Richtungen sei nicht ausgeschlossen.

Da am Wochenende die Ferien enden, sei auf den Straßen in Brandenburg mit viel Verkehr zu rechnen, hieß es von der Polizei.