Ein Lastwagenfahrer kommt mit seinem Gespann auf der Autobahn von der Fahrbahn ab und kracht in die mittleren Schutzplanken. Der Lastzug kippt um und blockiert Fahrstreifen in beiden Richtungen.

Nachdem ein Lastzug auf der A28 durch die Mittelschutzplanke gekracht und umgekippt ist, sind Fahrsteifen in beide Richtungen blockiert. (Symbolbild)

Stuhr - Ein Lastwagen hat auf der Autobahn 28 im Landkreis Diepholz die Mittelschutzplanke durchbrochen und ist auf der Gegenfahrbahn auf die Seite gekippt. Dort blockiert das Gespann beide Fahrstreifen und den Seitenstreifen in Richtung Dreieck Stuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Anhänger des Lastzuges blieb auf dem linken Fahrstreifen der Fahrbahn in Richtung Oldenburg stehen. Mindestens ein weiteres Fahrzeug ist laut Polizei in den Unfall verwickelt und mit dem umgekippten Lastwagen kollidiert.

Der 43 Jahre alte Lastwagenfahrer ist ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt, ein 41 Jahre alter Autofahrer erlitt demnach leichte Verletzungen.

Fahrbahn in Richtung Stuhr komplett blockiert

Die Fahrbahn in Richtung Dreieck Stuhr ist komplett blockiert. Der Verkehr wird über das Gelände einer Tankstelle am Unfallort vorbeigeführt. Der Verkehr in Richtung Oldenburg kann die Unfallstelle einspurig passieren. Das Aufrichten und Bergen des Lkw wird mindestens bis in den Abend dauern, wie die Polizei weiter mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen war der Lastwagenfahrer aus bislang ungeklärten Gründen zwischen den Anschlussstellen Groß Mackenstedt und dem Dreieck Delmenhorst nach links von der Fahrbahn abgekommen und dann in die mittleren Schutzplanken gekracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.