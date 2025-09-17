In einem Jenaer Schulgarten steht eine Gartenlaube in Brand, in ihr lagern teure Geräte. Eine zweite Hütte wird angesengt. Die Polizei geht nicht von einem Unfall aus.

Jena - Zwei Gartenlauben mit teuren Gerätschaften haben in einem Schulgarten in Jena gebrannt. Die Polizei spricht von einem hohen Sachschaden in Höhe von 30.000 bis 40.000 Euro und vermutet nach ersten Erkenntnissen eine Brandstiftung, wie die Polizei Jena mitteilte.

Eine der Hütten brannte am Dienstagabend vollständig aus, eine zweite wurde beschädigt. In ihrem Dachgiebel steckte laut Polizei ein brennendes Holzstück. Um an die Lauben zu gelangen, hätten mögliche Täter zwei Zäune überwinden müssen. In der Nähe fanden die Polizisten außerdem zerborstene Glasflaschen.