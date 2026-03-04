Der Bewohner wird durch den Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Brand einer Gartenlaube in Berlin-Heiligensee ist eine Person leicht verletzt worden. Die Berliner Feuerwehr spricht von aufwendigen Löscharbeiten. Grund dafür seien die Außenwände und das Dach, die beide mit Blechelementen verkleidet seien. Nach Angaben der Feuerwehr geriet die Laube am späten Dienstagabend in Brand.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte sie in „ganzer Ausdehnung“. Der Bewohner der Laube am Elchdamm sei durch einen Rauchwarnmelder auf die Situation aufmerksam geworden. Er brachte sich selbstständig in Sicherheit, hieß es. Demnach wurde der Bewohner durch den Rettungsdienst behandelt und leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert.