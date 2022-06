Draußen nackt posiert: Drohen Laura Müller nun rechtliche Konsequenzen?

Laura Müller ist dafür bekannt, dass sie gerne mal die Hüllen fallen lässt. Da sie das nun in der Öffentlichkeit gemacht hat, könnten ihr rechtliche Konsequenzen drohen.

Florida/DUR/acs - Laura Müller hat schon oft die Hüllen fallen lassen. Nicht nur im Playboy präsentierte sich die junge Frau aus Tangermünde in Sachsen-Anhalt bereits ihren Körper, auch im Netzt postet sie regelmäßig heiße Fotos. Vor allem auf ihrem OnlyFans-Kanal, mit dem die 21-Jährige ihr Geld verdient.

Laura Müller entblößt sich in der Öffentlichkeit für ihren OnlyFans-Kanal

Wie OK! berichtet, soll die 21-Jährige für diesen Account vor kurzem neue Bilder gemacht haben. Die Bilder wurden allerdings in der Öffentlichkeit aufgenommen. Und das könnte für Müller zum Problem werden - bis hin zur Gefängnisstrafe.

Denn die Fotos, die Laura produziert hat, sollen, wie schon so oft, recht freizügig gewesen sein. Doch in Florida, wo die Wendlers leben, gilt die Produktion von Nacktfotos in der Öffentlichkeit als unsittliche Entblößung und wird geahndet. Da reiche bereits ein Oben-ohne-Foto.

Nacktfotos in der Öffentlichkeit: Droht Laura Müller eine Haftstrafe?

Laura droht daher nun eine Geldstrafe, möglicherweise sogar eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr, sollten die US-Behörden auf die Bilder und ihre Entstehung aufmerksam werden. Ob das freizügige Shooting bereits zur Anzeige gebracht wurde, ist jedoch unklar.