Was tun mit dem alten trockenen Weihnachtsbaum? Warum sich nicht mal im Weitwurf darin messen? Seit mehreren Jahren findet genau so ein Wettkampf in Cottbus statt. Wie weit flogen die Bäume?

Cottbus - In der Lausitz muss der Weihnachtsbaum nach Erfüllung seiner Dekorationspflichten als Sportgerät herhalten: Wie seit Jahren üblich veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Ströbitz ihren traditionellen Wettbewerb zum Weitwurf der ausrangierten Tannen. Und die flogen in diesem Jahr besonders weit: Die besten Männer warfen um die acht Meter, wie ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr erklärte. Die Frauen kämen auf etwa fünf Meter.

Dabei wird der Baum meist wie ein Speer über die Schulter nach vorn geschleudert. Damit die Würfe in etwa vergleichbar sind, wird darauf geachtet, dass die Weihnachtsbäume ähnlich schwer und groß sind. Die Männer treten mit Exemplaren um die zwei Meter und 15 Kilogramm Gewicht an. Für die Frauen werden Bäume bereitgestellt, die etwa 1,80 Meter hoch und zehn Kilogramm schwer sind.

Der Wettbewerb wird mit einem Augenzwinkern gesehen. Viel wichtiger sei, dass der Ort mal zusammenkomme, sagte der Sprecher. „Man trifft sich zum Jahresauftakt.“