Berlin - Tennisprofi Alexander Zverev hat bei seinem ersten Laver-Cup-Auftritt vor Heimpublikum in Berlin einen Sieg für Team Europa verpasst. Der Olympiasieger von Tokio verlor im Doppel an der Seite des spanischen Wimbledon-Siegers Carlos Alcaraz gegen die amerikanische Paarung Ben Shelton und Taylor Fritz mit 6:7 (5:7), 4:6. Nach dem Eröffnungstag steht es damit 2:2.

Bei dem an den Ryder Cup im Golf angelehnten Mannschaftswettbewerb trifft Team Europa auf eine Welt-Auswahl. Insgesamt werden bei dem dreitägigen Turnier zwölf Matches gespielt. Um zu gewinnen, muss ein Team 13 Punkte erzielen, wobei gewonnene Spiele am ersten Tag einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte zählen.

Zuvor hatten der Grieche Stefanos Tsitsipas mit einem Sieg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis sowie der Bulgare Grigor Dimitrow mit einem Erfolg über Alejandro Tabilo aus Chile Punkte für Team Europa geholt. Die von Tennis-Legende John McEnroe gecoachte Welt-Auswahl war durch einen Sieg des Argentiniers Francisco Cerundolo gegen den Norweger Casper Ruud in Führung gegangen.

Viel Sportprominenz auf den Tribünen

Unter den rund 15.000 Zuschauern in der Uber Arena waren zahlreiche prominente Sportler. Außer den ehemaligen Tennis-Größen Roger Federer, Angelique Kerber und Ana Ivanovic saßen auch Ex-Fußball-Nationalspieler und Ivanovic' Ehemann Bastian Schweinsteiger und Basketball-Legende Dirk Nowitzki auf den Rängen.

Die Veranstalter gaben am Eröffnungstag außerdem bekannt, dass der Teamwettbewerb weiterhin einen festen Platz im ATP-Kalender haben wird. Beide Parteien verlängerten die seit 2019 bestehende Partnerschaft um weitere fünf Jahre. Das Turnier profitiert dadurch unter anderem von der operativen Unterstützung, der Reichweite und den Marketingdiensten der ATP. In Berlin findet gerade die siebte Auflage des Laver Cups statt.