Paderborn verpasste auch im dritten Heimspiel nacheinander den Sieg. Konkurrent Elversberg traf in der Nachspielzeit zum Remis.

Le Joncour rettet Elversberg ein 1:1 in Paderborn

Paderborn - Die Anwärter auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga liefern sich derzeit ein Schneckenrennen. Einen Tag nach dem Remis des 1. FC Magdeburg kamen auch der SC Paderborn und die SV Elversberg im direkten Duell beim 1:1 (0:0) nur zu einer Punkteteilung. Beide bleiben weiterhin hinter den Magdeburgern, die mit 50 Punkten einen Zähler vor Elversberg und Paderborn liegen.

Die beiden Verfolger lieferten sich vor 14.179 Zuschauern in Paderborn eine intensive und ausgeglichene Partie, in der Filip Bilbija (56. Minute) der Führungstreffer für die Ostwestfalen gelang, ehe Florian Le Joncour in der Nachspielzeit (90.+4) den Ausgleich erzielte.

Beide Teams, die sich in Ausrichtung und Spielstil sehr ähneln, lieferten sich eine ziemlich ausgeglichene Partie mit wenig klaren Torchancen. Bilbija (15.) auf Paderborner Seite und Muhammed Damar (24.) bei den Gästen scheiterten zunächst jeweils mit guten Möglichkeiten.

Glücklicher Führungstreffer für die Gastgeber

Paderborns Coach Lukas Kwasniok, der den Club am Saisonende verlässt, verzichtete zunächst auf seine Routiniers Sven Michel und Adriano Grimaldi, die in der Schlussphase noch eingewechselt wurden. Michel hatte noch Pech mit einem Lattentreffer (80.). Auch sein Kollege Horst Steffen entschied sich für zwei Veränderungen und ließ Carlo Sickinger, der zuletzt beim 1:1 gegen Düsseldorf traf, auf der Bank.

Die etwas offensiver ausgerichteten Ostwestfalen, die zuletzt zwei Heimspiele nacheinander verloren haben, wurden nach knapp einer Stunde belohnt, als Raphael Obermairs Schuss von Mitspieler Bilbija abgefälscht wurde und zum 1:0 im Netz landete. Es reichte allerdings nicht zum Sieg, da der Franzose Le Joncour in letzter Minute zum Remis traf.