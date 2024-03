Halle - Die Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt haben den dritten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Lea Gruber kehrt zum Bundesligisten zurück. Die 27-jährige Rückraumspielerin unterschrieb einen Zweijahresvertrag, der sowohl für die 1. als auch die 2. Bundesliga gilt. Das teilte der Verein am Freitag mit. Zuvor hatten bereits Tina Wagenlader (Füchse Berlin) und die Österreicherin Viktoria Marksteiner (SC Ferlach) einen Vertrag beim SV Union unterschrieben.

Gruber spielte bereits von 2019 bis 2022 für den halleschen Erstligisten und stand in den vergangenen beiden Jahren beim schwedischen Erstligisten Kristianstad HK unter Vertrag. In der laufenden Saison erzielte die Rechtshänderin in 19 Spielen 60 Tore.

„Gruber ist eine großartige Persönlichkeit. Sie hat viel Erfahrung, kann sowohl im Innenblock als auch auf der halben Position ausgezeichnet verteidigen. Sie wird in unserer jungen Mannschaft zu den Führungsspielerinnen gehören und mit ihrer Einstellung als Vorbild vorangehen“, sagte Trainer Till Wiechers.