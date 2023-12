Hildburghausen - Einsatzkräfte haben am frühen Freitagmorgen im Hildburghausener Stadtteil Häselrieth einen toten Mann aus einem Nebenfluss der Werra geborgen. Warum der Mann in den Fluss gefallen ist, sei noch nicht endgültig geklärt, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale in Thüringen. Die Ermittlungen laufen.