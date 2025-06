An einer Schule steht ein furchtbarer, aber dringender Verdacht im Raum: Ein Lehrer soll sich an einer früheren Schülerin vergangen haben. Und auch ein anderer Mann steht im Fokus der Ermittlungen.

Erfurt - Einem an einer Schule in Erfurt festgenommenen Lehrer wird sexueller Missbrauch von Kindern und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Erfurt mit. Es bestehe dringender Tatverdacht, dass der 63-Jährige eine Schülerin missbraucht habe. Die ihm vorgeworfenen Taten betreffen den Angaben zufolge den Zeitraum von 2016 bis 2020. Der Mann ist inzwischen in Untersuchungshaft. Er wurde am Montag festgenommen.

Ermittlungen auch gegen weiteren Lehrer

Die Ermittlungen habe eine Anzeige aus dem Umfeld der inzwischen früheren Schülerin ins Rollen gebracht, hieß es. Auf dieser Grundlage werde auch gegen einen weiteren Lehrer der Schule ermittelt. Dem 57-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft die Verbreitung jugendpornografischer Inhalte vor. In seinem Fall hat die Staatsanwaltschaft aber keinen Haftantrag gestellt.