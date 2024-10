Am Vormittag rückt die Polizei mit mehreren Wagen zu einer Schule aus und räumt das Gebäude komplett. Drinnen soll ein Lehrer bedroht worden sein. Jetzt wird nach einem Jugendlichen gesucht.

Gronau (Leine) - Nach einer möglichen Bedrohungssituation an einer Schule im niedersächsischen Landkreis Hildesheim wird nach einem jugendlichen Tatverdächtigen gesucht. Er soll einen Lehrer mit einem Messer bedroht haben und dann geflohen sein, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen, um die 15 Jahre alten Verdächtigen handeln, der mit einem dunklen Oberteil bekleidet war.

Schule für mehrere Stunden komplett geräumt

Am Vormittag waren mehrere Einsatzwagen der Polizei zu der Schule in Gronau (Leine) ausgerückt und hatten das Gebäude für mehrere Stunden komplett geräumt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand soll der nicht identifizierte Jugendliche in der Schule von dem Lehrer bei einem Fehlverhalten ertappt und darauf angesprochen worden sein. Wegen der Drohung mit einem Messer habe sich der Lehrer zurückgezogen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

In einer ersten Meldung am Vormittag hatte die Polizei eine weitere Gefahrenlage ausgeschlossen und Berichten in sozialen Medien über eine angebliche Amoklage widersprochen. „Das trifft nicht zu“, teilte die Polizei mit.

Polizei befragt erste Zeugen am Einsatzort

Ab etwa 12.30 Uhr konnten die Schülerinnen und Schüler wieder zurück in die Schule und wurden dort betreut. Für die Ermittlungen befragten die Beamten noch am Einsatzort erste Zeugen. Es ist nicht klar, ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Schüler oder eventuell eine Person von außerhalb handelt.