Rund 35 Autominuten von Hamburg entfernt wird eine Leiche entdeckt. Der Fund im niedersächsischen Toppenstedt an der A7 wirft viele Fragen auf.

Leiche an Autobahn in Toppenstedt gefunden

Leichenfund am helllichten Tag: Die Polizei wurde um 13.37 Uhr alarmiert.

Toppenstedt - Eine männliche Leiche ist an der A7 in Toppenstedt (Landkreis Harburg) gefunden worden. Die Autobahnmeisterei habe den Leichnam bei Arbeiten entdeckt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Der Tote habe im Grünbereich hinter einem Wildschutzzaun gelegen. Zur Todesursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Ermittlungen dauern an.