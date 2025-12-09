In Remse (Landkreis Zwickau) wird eine Leiche entdeckt. Nach Angaben der Polizei könnte es sich um eine seit Monaten vermisste Frau handeln.

Remse - In Remse im Landkreis Zwickau ist eine Leiche gefunden worden. Nach Angaben der Polizei hatten Passanten die Leiche am Ufer der Mulde am Montagmorgen entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um eine Frau handeln. Ein DNA-Test solle nun die Identität klären, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Nach Angaben des Polizeisprechers deuten erste Hinweise darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine seit etwa sechs Monaten vermisste Frau aus Lichtenstein handelt. Dies sei allerdings noch nicht bestätigt. Die Kriminalpolizei ermittelt.