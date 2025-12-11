Wie der Mann gestorben ist, war zunächst unklar. Auch weitere Fragen sind noch offen.

Salzgitter - Eine Leiche ist auf dem Gelände einer Grundschule in Salzgitter gefunden worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 37 Jahre alten Mann ohne festen Wohnsitz, wie die Polizei mitteilte. Wie und warum der Mann starb, ist demnach noch unklar. Erste Ermittlungen würden aber nicht auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.

Wer den Mann am Morgen gefunden hat, sowie die weiteren Ermittlungsschritte waren zunächst offen. Nach Angaben der Polizei wurden Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen betreut. Am Mittag hatten demnach so gut wie alle Schüler die Einrichtung verlassen. Die betroffene Grundschule liegt in einer kleineren Ortschaft, mittig in Salzgitter.