Werlte - Der Tote, der am Wochenende auf einem Planwagen im Landkreis Emsland lag, ist obduziert worden. „Ein Fremdverschulden ist auszuschließen, Todesursache war ein gesundheitliches Problem“, sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Montag. Es sei auch kein Suizid gewesen, erklärte der Behördensprecher. Der Mann sei 59 Jahre alt gewesen. Über den Fund der Leiche in Werlte in der Nacht zum Ostersonntag hatten zunächst mehrere Medien berichtet. Wo genau der Planwagen stand - also etwa auf der Straße oder auf einem Grundstück -, konnte der Sprecher nicht sagen.