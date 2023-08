Leipzig - Im Zusammenhang mit dem Leichenfund vor knapp zwei Wochen in einem ehemaligen Speichergebäude des Lindenauer Hafens in Leipzig wird wegen des Verdachts des Totschlags gegen Unbekannt ermittelt. Der Tote sei identifiziert, es handele sich um einen 25-Jährigen, der seit längerem in der Stadt lebte, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Nach bisherigen Erkenntnissen sei zumindest nicht auszuschließen, dass der junge Mann gewaltsam ums Leben kam, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zu dem 25-Jährigen, Todesursache und -umständen machte er keine näheren Angaben.

Nach „weitreichenden Ermittlungen“ in dessen Umfeld bittet die Polizei um die Hilfe der Bevölkerung. Von Interesse sind den Angaben nach vor allem Videos und Fotos aus dem Bereich und Umfeld des Fundortes ab Mitte Juni, aber auch Hinweise zu Auffälligkeiten oder Merkwürdigkeiten. Zeugen hatten den leblosen Mann am Morgen des 27. Juli in dem ehemaligen Getreidespeicher gefunden. Die Untersuchungen zur Identität bestätigten auch die Annahme, dass es keinen Zusammenhang zu weiteren Leichenfunden in einem Kanal und in einer Wohnung gibt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.