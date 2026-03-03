weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Leichenfund: Leiche gefunden – Polizei schließt Gewalttat derzeit aus

Leichenfund Leiche gefunden – Polizei schließt Gewalttat derzeit aus

Spaziergänger finden eine Leiche, die Polizei schließt Fremdeinwirkung derzeit aus. Die Identität des Mannes bleibt zunächst ungeklärt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll Klarheit bringen.

Von dpa 03.03.2026, 14:52
Leiche gefunden – Polizei schließt Gewalttat derzeit aus. (Symbolbild)
Leiche gefunden – Polizei schließt Gewalttat derzeit aus. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Gräfenhainichen - Spaziergänger haben in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) eine Leiche entdeckt. Die Todesursache und auch die Identität des Mannes sind noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Es wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.