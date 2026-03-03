Spaziergänger finden eine Leiche, die Polizei schließt Fremdeinwirkung derzeit aus. Die Identität des Mannes bleibt zunächst ungeklärt. Eine rechtsmedizinische Untersuchung soll Klarheit bringen.

Gräfenhainichen - Spaziergänger haben in Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) eine Leiche entdeckt. Die Todesursache und auch die Identität des Mannes sind noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Es wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet.