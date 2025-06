Bremen - Taucher haben einen toten Mann aus dem Achterdieksee in Bremen geborgen. Warum der Mann starb, ist laut Polizei noch unklar. Badegästen fiel am Morgen auf, dass am Ufer des Sees schon längere Zeit Badesachen lagen. Sie alarmierten die Polizei. Taucher der Feuerwehr suchten daraufhin den See ab und fanden wenig später die Leiche. Die Identität des Toten steht noch nicht fest. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus.