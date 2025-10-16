Schon seit einiger Zeit wird ein 45-jähriger Mann vermisst. Daran, dass er tot ist, besteht jetzt kein Zweifel mehr.

Bitterfeld-Wolfen - Die Polizei hat einen Toten in Bitterfeld-Wolfen gefunden und kann Fremdverschulden nicht ausschließen. Der Leichnam sei schon Ende September von der Bundespolizei in der Nähe eines Bahnübergangs entdeckt worden, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau mit. Nun habe die Identität geklärt werden können.

Bei dem Toten handle es sich um einen seit dem 11. September vermissten 45 Jahre alten Mann. Nun werde in alle Richtungen ermittelt, hieß es. Geklärt werden müsse unter anderem, wie genau der Mann gestorben ist.