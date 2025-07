Leiche in Hettstedt gefunden

Hettstedt - Im Landkreis Mansfeld-Südharz ist eine tote Person gefunden worden. Laut ersten Angaben der Polizei sind sowohl die Identität als auch die Todesursache bislang unklar, da sich der Körper in einem schlechten Zustand befindet. Am Donnerstagabend wurde dieser im Bereich einer Brücke in Hettstedt aufgefunden. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.