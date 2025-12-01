Passanten machen einen grausigen Fund: Ein lebloser Mensch treibt im Kanal. Was bisher über den Fall bekannt ist.

Hannover - Passanten haben eine Leiche im Mittellandkanal in Hannover entdeckt. Einsatzkräfte bargen einen leblosen Mann aus dem Wasser, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unklar. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die Passanten entdeckten die Leiche mittags nahe der Schleuse Hannover-Anderten. Die Polizei ermittelt nun, warum der Mann starb. Offen ist auch, wie lange er schon tot ist und seit wann die Leiche im Wasser lag.