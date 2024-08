Berlin - Für den Abtransport einer sehr schweren Leiche aus dem vierten Stock eines Hauses in Berlin-Neukölln musste extra die Feuerwehr anrücken. Wegen der ungeklärten Todesursache sollte der verstorbene 34-Jährige in der Nacht zu Mittwoch zur Gerichtsmedizin gebracht werden, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Der Körper des Mannes war aber so schwer, dass er nicht so einfach durch das Treppenhaus getragen werden konnte.

Daher setzte die Feuerwehr ein Fahrzeug mit einer ausfahrbaren langen Leiter ein. Die Trage mit dem Toten wurde auf dem Korb der Leiter befestigt und so zum Boden gebracht, wie ein Foto der Zeitung „B.Z.“ zeigt. Der Mann soll laut dem Bericht 150 Kilogramm gewogen haben. Nach Angaben der Feuerwehr kommen solche Einsätze immer mal wieder vor, wenn Leichen zu schwer und Treppenhäuser zu eng sind.