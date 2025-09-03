Ein Spaziergänger findet einen Toten am Silbersee nahe Hannover. Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus - und hoffen auf weitere Hinweise. Mit welcher Strategie?

Langenhagen - Zehn Tage nach dem Fund eines Toten am Silbersee in Langenhagen bei Hannover sucht die Polizei mit Plakaten nach Zeugen. Die Plakate würden am See und in den umliegenden Geschäften und Lokalitäten verteilt, teilten die Beamten mit. Die Ermittlungen hatten ergeben, dass der Mann einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.

Ein Spaziergänger hatte die Leiche am frühen Sonntagmorgen (24. August) einem Feldweg in der Nähe des Sees gefunden und den Notruf gewählt. Ein Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen. Später bestätigte sich der Verdacht auf ein Tötungsdelikt.

Das 67 Jahre alte Opfer aus Langenhagen habe sich die tödlichen Stichverletzungen nicht selbst beibringen können, sagte ein Polizeisprecher. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben. Die Hintergründe des Falles sind weiter völlig unklar. In der Nähe des Tatorts wurde ein Fahrrad gefunden, das dem Opfer gehörte.

Mit der Plakataktion fragen die Ermittler, wer am 23. August ab 17.00 Uhr Beobachtungen im Bereich des Fundortes gemacht hat - und wer den 67-Jährigen nach 17.00 Uhr noch gesehen hat.