Der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt steht laut Arbeitsagentur weiter unter Druck – trotz saisonbedingtem Rückgang bleibt die Zahl der Langzeitarbeitslosen hoch.

Saisonbedingt ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt leicht zurückgegangen, bleibt aber höher als im Vorjahr. (Archivbild)

Halle - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im September saisonbedingt zwar leicht gesunken, bleibt aber über dem Vorjahresniveau. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur waren im September etwas mehr als 86.800 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 2.300 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote sank leicht um 0,2 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Im Vergleich zum September 2024 lag die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte höher.

„Der aktuelle Rückgang der Arbeitslosigkeit klingt zunächst erfreulich“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Doch dieser Effekt ist saisonbedingt und darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.“ Besonders die hohe Zahl an Langzeitarbeitslosen zeige, dass der Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt unter Druck stehe.