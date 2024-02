Leichtes Hochwasser an kleineren Flüssen

Ein Hochwasser-Schild steht an einem überfluteten Feld.

Magdeburg - Angesichts der Wetterlage haben die Pegelstände an mehreren kleineren Flüssen im Land die Alarmstufe eins von vier überschritten. Betroffen ist nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz vom Mittwoch vor allem der Harz, aber auch Zuflüsse der Elbe bei Salzwedel und Löben. In den kommenden Tagen wird mit weiterem Regen gerechnet. Bislang wurden an sieben Pegeln im Land die Richtwerte für die Alarmstufe eins überschritten.