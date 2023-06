Melle - Die Fahrerin eines Leichtkraftrades ist am Dienstag in Melle (Landkreis Osnabrück) beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Die junge Frau sei mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge ereignete sich der Unfall nach ersten Erkenntnissen, als die Zweiradfahrerin aus einer Einmündung kam und dem Auto offenbar die Vorfahrt nahm. Die Frau sei in die Seite des Pkw geprallt und über die Motorhaube gegangen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt.