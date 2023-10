Leipzig bietet Partnerstadt in Israel Unterstützung an

Leipzig - Nach der Eskalation im Nahost-Konflikt bietet die Stadt Leipzig den Menschen in Israel und insbesondere in ihrer Partnerstadt Herzliya Unterstützung an. Der Oberbürgermeister, die Stadtratsfraktionen und das Jugendparlament verabschiedeten eine Resolution, in der sie den Angriff der Hamas auf Israel verurteilen.

„Unser tiefes Mitgefühl gilt allen Opfern dieser sinnlosen Gewalt sowie ihren Familien“, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Stadt biete „auf allen Kanälen“ Hilfe für Herzliya an. Zudem heißt es in der Resolution, man wünsche sich einen neuen Friedensprozess im Nahen Osten und unterstütze weiterhin die Zwei-Staaten-Lösung.