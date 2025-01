Einer weiter verletzt, ein anderer aus der Reha zurück, zwei gesperrt. Wo ist die RB-Offensive hin? Und nun ein Spiel, in dem ein Sieg eigentlich Pflicht, aber alles andere als leicht ist.

Er muss grübeln, wie die Offensive von RB in Bochum aussehen soll.

Leipzig - Stürmer-Not macht auch RB Leipzigs Trainer Marco Rose erfinderisch. „Wir müssen schauen, wie wir in unserer personellen Situation torgefährlich werden“, sagte er vor der Partie heute (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum. „Wenn drei Stürmer fehlen und der vierte aus einer lang- oder mittelfristigen Rehaphase zurückkommt. Aber auch da haben wir uns etwas einfallen lassen“, kündigte Rose an.

Dass beim Spiel gegen den Tabellenletzten nun auch noch wegen Sperren Benjamin Šeško und Loïs Openda fehlen, macht die Situation für Rose und die verbliebenen Profis nicht leichter. Das Duo erzielte 14 der 29 Leipziger Liga-Tore. Das sagt einiges.

„Wir sind jetzt nicht mit einsatzfähigen Offensivspielern gesegnet, dementsprechend stellt sich das ein oder andere schon fast alleine auf“, meinte Rose. Fehlen wird weiterhin André Silva, der noch immer Probleme an der Wade hat und nicht mit der Mannschaft trainieren kann. Zu früh kommt die Partie auch für Mittelfeldmann Xaver Schlager nach seinen Knieproblemen. Immerhin in den Kader zurückkehren wird wohl der zuletzt auch verletzte Yussuf Poulsen.

Im Detail ließ sich Rose nicht entlocken, wie die Leipziger Offensive in Bochum aussehen wird. Aber: „Eins ist schon mal klar, dass Baumi natürlich eine wichtige Option ist und Rolle haben wird.“ Sprich: Christoph Baumgartner, 48-maliger Nationalspieler Österreichs, soll es vorn richten. In den ersten beiden Pflichtspielen in diesem Jahr kam er beim aktuellen Tabellenvierten allerdings nicht mal jeweils eine halbe Stunde zum Einsatz.