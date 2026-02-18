Leipzig - Die erste Europäische Generalstaatsanwältin, Laura Codruţa Kövesi, erhält den Robert-Blum-Preis für Demokratie der Stadt Leipzig. Die Auszeichnung werde am 3. März von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) überreicht, teilte die Stadt mit.

Mit dem Preis wird der Einsatz für Demokratie, Meinungsfreiheit, Aufklärung, gewaltfreien Wandel sowie innerdeutsche, europäische oder weltweite Verständigung im Geiste Robert Blums ausgezeichnet. Robert Blum (1807 - 1848) war ein Theatermacher, Publizist und Abgeordneter der ersten deutschen Nationalversammlung und wirkte von Leipzig aus. Er trat während der Revolution 1848/49 für freiheitliche Rechte und gewaltfreie Veränderung in der Gesellschaft ein, stritt für Presse- und Redefreiheit und suchte den Austausch mit europäischen Revolutionsbewegungen.

Die Auszeichnung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre an eine Persönlichkeit aus Kultur, Kunst, Wissenschaft, Religion, Politik und Publizistik verliehen werden. Erste Preisträgerin war vor zwei Jahren die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu.