Leipzig erinnert an Friedliche Revolution am 9. Oktober 1989

Leipzig - Mit mehreren Veranstaltungen haben Menschen in Leipzig am Montagabend der Friedlichen Revolution vor 34 Jahren gedacht. „Der 9. Oktober war ein Wendepunkt“, sagte die Journalistin Golineh Atai per Videobotschaft am Montag vor den in der Nikolaikirche versammelten Menschen. Mehr als 70.000 Menschen seien damals ihrem inneren Bedürfnis nach Frieden, Freiheit und Demokratie gefolgt. Angesichts derzeitiger anti-demokratischen Bewegungen auf der ganzen Welt, müsse die Debatte von damals wieder aufgenommen und zu Ende gebracht werden.

Die derzeitige Leiterin des ZDF-Studios für die arabische Welt konnte aufgrund der derzeitigen Lage im Nahen Osten nicht persönlich vor Ort sein.

Am Abend läuteten alle Glocken in der Innenstadt. Zudem brachten mehrere Lichtinstallationen das Zentrum zum Leuchten - unter anderem die Zahl 89 aus Kerzen im Hof der Nikolaikirche. Der Kirche, in der damals viele Menschen inmitten unsicherer Verhältnisse Mut und Hoffnung fanden.

Am 9. Oktober 1989 hatten mindestens 70.000 Menschen in Leipzig demonstriert. Die Staatsmacht schritt nicht ein. Diese große Demonstration gilt als entscheidend auf dem Weg zum Mauerfall einen Monat später.