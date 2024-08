Leipzig. - Die Mitarbeiter des Leipziger Tierheims sind noch immer fassungslos: Sie päppeln gerade ein kleines Frettchen auf, das aus dem vierten Stock geworfen wurde und sich dabei schwere Verletzungen zugezogen hat.

In einem Instagram-Post schildert das Tierheim den Fall: Demnach beobachteten Augenzeugen am 12. Juli im Leipziger Stadtteil Grünau, wie das Tier aus einem Fenster im vierten Stock geworfen wurde. Das junge Frettchen-Weibchen überlebte den Sturz zwar, erlitt aber schwere Verletzungen.

Das Tierheim berichtet von einem Bruch am rechten Vorderbein sowie einem Schädel-Hirn-Trauma. "Frederike, wie sie von uns genannt wurde, muss nun einen schicken Verband tragen", so das Tierheim. Und weil das Frettchen diesen immer wieder selbst entfernt habe, bekam es außerdem einen Halskragen.

Tierheim Leipzig sucht neues Zuhause für Frettchen Frederike

Auch die Mitarbeiter des Tierheims schockiert die Grausamkeit der Tat: "Wir erleben ja viel, doch auch wir sind immer wieder fassungslos, wie manche Menschen mit Tieren umgehen", heißt es in dem Instagram-Post.

Sie suchen nun jemanden, der Frederike aufnimmt, wenn die Verletzungen verheilt sind. Am besten, meint das Tierheim, wäre ein Halter, der bereits weitere Frettchen besitzt und sich mit der artgerechten Ernährung auskennt. Frettchen seien "sehr gesellig und sollten daher nie allein gehalten werden", so das Tierheim. Wer Frederike aufnehmen möchte, kann sich per Mail an info@tierheim-leipzig.de wenden.

Frederikes Schicksal bewegt schon jetzt viele Menschen. Unter dem Post des Leipziger Tierheims finden sich zahlreiche Kommentare. "Tut einfach nur weh", schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint: "Ich bin sprachlos, mein Herz weint."