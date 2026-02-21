Leipzig - RB Leipzig steht gegen Bayern-Jäger Borussia Dortmund mit Blick auf die eigenen Saisonziele gehörig unter Druck. Das Team von Ole Werner hat vor dem Topspiel der Fußball-Bundesliga bereits zwei Punkte Rückstand auf Platz vier, der die angestrebte Qualifikation zur Champions League bedeutet. Gegen den BVB muss Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) einen Wechsel im Tor vornehmen. Maarten Vandevoordt wird für den verletzten Ex-Kapitän Peter Gulacsi spielen.

„Wir sind nicht dafür bekannt, abwartend zu spielen, und das werden wir auch gegen Dortmund nicht tun. Wichtig ist, dass wir im Ballbesitz und in den Umschaltsituationen sauber bleiben“, sagte RB-Coach Werner. „Es geht um Kontrolle im Ballbesitz, aber auch um Zielstrebigkeit. In Topspielen ist das immer ein komplexes Thema, da musst du in allen Phasen gut eingestellt sein.“