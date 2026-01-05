Die Stadt Leipzig sucht für die kommende Freibadsaison neue Mitarbeiter. Ob an der Kasse, als Badewart oder als Rettungsschwimmer - es gibt viele Möglichkeiten für einen Sommerjob.

Leipzig - Mitten im Winter beginnt die Stadt Leipzig mit der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Freibadsaison im Sommer. Auch in diesem Jahr werden wieder Rettungsschwimmer sowie Servicekräfte gesucht, wie die Leipziger Sportbäder mitteilten.

Für die Saison zwischen April und September wollen die Bäder rund 60 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit anstellen. Angeboten werden neben zehn Stellen für Rettungsschwimmer auch mehr als 50 Jobs etwa an der Kasse, als Badewart oder zur Pflege von Grünflächen.