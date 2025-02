Leipzig - RB Leipzig will sich für die Rekord-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg revanchieren und ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. Das Team des in der Kritik stehenden Trainers Marco Rose empfängt die Niedersachsen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im letzten Viertelfinale. In der Liga hatte Wolfsburg Ende November 5:1 bei den Sachsen gewonnen, die in der Fußball-Bundesliga zu Hause noch nie so hoch verloren hatten.

„Da haben wir das Spiel relativ schnell aus der Hand gegeben“, sagte Rose. „Wir müssen auf ihr Tempo achten, auf ihr Umschalten. Wolfsburg hat sich insgesamt gut entwickelt. Es ist schwer, gegen sie Tore zu schießen und Chancen zu bekommen. Wir haben uns etwas gegen ihre Wucht überlegt.“