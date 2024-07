Traurige Nachrichten im Zoo Leipzig: Löwe Themba und Gepardin Tariro sind tot. Die beiden Raubkatzen waren schon in den vergangenen Tagen gesundheitlich angeschlagen.

Leipzig. - Gleich zwei tote Raubkatzen betrauert der Leipziger Zoo: Sowohl der Löwenkater Themba als auch die Geparden-Dame Tariro sind tot, wie der Zoo am Mittwoch auf Facebook mitteilte.

"Es ist sehr bedauerlich, dass wir beide Tiere nicht stabilisieren konnten. Leider zeigen Wildtiere erst sehr spät an, wenn sie gesundheitlich angeschlagen sind, das macht eine Behandlung so schwierig", heißt es in dem Post.

Trauer im Zoo Leipzig: Löwe Themba ist tot

Löwe Themba habe bereits in den vergangenen Tagen ein schlechtes Allgemeinbefinden gezeigt. "Nachdem die medikamentöse Behandlung keine Verbesserung hervorrief, wurde er gestern zur Ursachenabklärung in Narkose gelegt", erläutert der Zoo in seinem Post.

"Die Ultraschallaufnahmen zeigten bereits Umfangsvermehrungen in der Blase, die auf einen Tumor schließen lassen." Näheres wisse man aber erst nach der pathologischen Untersuchung.

Auch interessant: Giraffen-Baby kommt im Zoo Leipzig zur Welt

Themba war im vergangenen Jahr geboren worden – gemeinsam mit drei anderen Jungtieren. Da der Vater des Nachwuchses, Löwenkater Majo, noch vor der Geburt der Jungtiere gestorben war, zog Löwin Kigali den Nachwuchs allein groß.

Gepardin Tariro stirbt im Leipziger Zoo

Die Gepardin Tariro wurde laut dem Zoo am Mittwochmorgen tot im Stall aufgefunden. Auch sie habe bereits in den vergangenen Tagen Symptome gezeigt und sei deshalb von einem Tierarzt untersucht worden.

Auch interessant: Mit Video: Streicheltiere statt Löwen - Wie Tierpfleger Jörg Gräser das Drama verarbeitet hat

"Eine Narkoseuntersuchung ergab unter anderem erhöhte Leberwerte. Die nach Vorliegen der Blutresultate umgehend eingeleitete Behandlung blieb jedoch ohne Erfolg", schreibt der Zoo. Auch hier werde erst der Pathologiebefund genaueren Aufschluss über das Krankheitsbild geben.

Zahlreiche Menschen drückten unter dem Post des Zoos ihr Beileid aus. "Mein aufrichtiges Beileid zu euren tragischen Verlusten", schrieb eine Nutzerin und wünschte den Tierpflegern viel Kraft.